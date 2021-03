Uitslag Stelling: Woningtekort onacceptabel

Inmiddels is er een tekort van zeker 330.000 woningen in Nederland. Onacceptabel, vinden de respondenten. De overheid roept al jaren dat er woningen bijgebouwd gaan worden, maar doet vervolgens veel te weinig, luidt de kritiek. „Woningnood is een ondergeschoven kindje van de overheid”, meent een respondent. „Belachelijk en erg kwalijk. Een dak boven je hoofd hebben is een eerste levensbehoefte.”

Velen zijn van mening dat de overheid zelf schuldig is aan de woningnood. „Corporaties moeten miljarden afstaan. De hypotheekrenteaftrek subsidieert dure koopwoningen. Ouderen blijven zitten in hun te grote woning omdat er geen betaalbare alternatieven zijn, dus geen doorstroming”, somt iemand op. En een ander schrijft: „Regeren is vooruit zien, en dat is dus niet gebeurd. De grenzen staan open voor arbeidsmigranten en voor vluchtelingen, en deze mensen willen en krijgen ook een woning. Jong volwassenen die nog bij hun ouders moeten blijven wonen omdat er gewoon geen woningen zijn, is op een bepaald moment ook een ongezonde situatie.”

Een coalitie van 34 organisaties in de woningbouw kwam onlangs met een actieplan om het woningtekort aan te pakken. De partijen willen de komende tien jaar 1 miljoen woningen bouwen. Driekwart van de respondenten lijkt dit niet haalbaar. „Simpelweg bijbouwen is kansloos. Zeker met al die overdreven milieuregels.”

Een minister van Wonen lijkt de meesten geen overbodige luxe want, zoals een respondent zegt, ’wonen’ doe je er niet even bij. „Er moet weer centraal overheidsbeleid komen op dit dossier. De verhuurdersheffing van de woningcorporaties moet worden teruggedraaid. Binnen stedelijk gebied aanwijzen waar nieuwbouw gepleegd mag worden en zorgen dat huren in de sociale sector afhankelijk zijn van inkomen om scheefwonen te voorkomen. En inventariseren welke woningen er gebouwd moeten worden.”

De respondenten willen dat er vooral meer sociale huurwoningen worden gebouwd en woningen voor senioren ’om meer doorstroming te krijgen’. Ook moet er meer voor starters komen. Iemand oppert: „De overheid zou zichzelf en ’bezitters’ van leegstaande panden, kantoren, fabrieken etc. moeten verplichten deze te om te bouwen voor bewoning van starters en sociale huurbewoning.” Ook vinden velen dat de huisjesmelkers en projectontwikkelaars, ’die de prijzen opdrijven’, moeten worden aangepakt.

Bouwen in het groen vindt twee derde uit den boze. „Zo versteent het hele land. Ze kunnen beter in de lucht bouwen. Hoogbouw voor de jongeren en laagbouw voor de ouderen”, voert iemand aan.

Een minderheid denkt dat het allemaal niet zo’n vaart loopt. „Er zijn niet te weinig huizen, maar te veel mensen. Als we nog wat natuur willen overhouden en de milieuverontreiniging willen beperken, dan moet het inwonertal stabiel blijven of afnemen.” Sommigen denken dat de woningnood maar tijdelijk is. „Wat men steeds vergeet, is dat de bevolking aan het vergrijzen is. De aangroei is minder. Er blijven straks genoeg huizen over.”