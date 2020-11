’Strafblad voor feestvierder’

Het schrappen van een strafblad voor overtreding van coronaregels na boete - vaak in het begin ook uitgedeeld aan nog wat onwetende jongeren of door miscommunicatie tussen boa’s en jongelui - was terecht. Het was een te fikse maatregel. Echter, als vanaf nu jongeren een illegaal feestje bezoeken, dan mag die boete met strafblad van mij wel terugkomen.

Het gaat hier om jongelui die willens en wetens de regels overtreden. Zij lijken nog steeds de ernst van deze crisis niet in te (willen) zien. Leid ze maar eens rond in het ziekenhuis, confronteer ze maar eens met een horeca-ondernemer die alles moest sluiten. Hun gedrag leidt alleen maar tot nog langere lockdowns.

Brigitte Brinkel, Soest