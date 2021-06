’Zorg voor andere patiënten ook belangrijk’

Het is corana voor en corona na in het nieuws; ander nieuws en mededelingen zijn er bijna niet meer. En dat het virus erg is, zal ik niet ontkennen maar er zijn ook nog zoveel andere patiënten met ernstige klachten die op dit moment nergens kunnen aankloppen voor hulp, denkt Mevr. Van der Bos.