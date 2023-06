Met naam en foto in de krant uit de mode: mag ik anoniem?

In het vizier

Een heerlijk verhaal is in de maak onder de werktitel Lelijke studenten krijgen geen kamer. Moordende concurrentie op hospiteeravonden bezorgt studenten op kamerjacht acute faalangst en slapeloze nachten, schrijft collega Sophie van den Berg. Wie vroeger als laatste werd gekozen bij gym, trekt nu steevast aan het kortste eind omdat huisgenoten in een studentenhuis altijd een vlottere, blondere nieuwkomer uitkiezen voor hun bezemkast van drie bij drie.