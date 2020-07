’Niet gek dat mensen instorten’

Naast het werk, dat toch de meeste tijd opslokt, zijn er nog andere verplichtingen zoals het huishouden, de opvoeding van kinderen, beslommeringen op school, de post die verwerkt moet worden, betalingen regelen, problemen oplossen, familiebezoek, verjaardagen, feestdagen en het moet allemaal leuk zijn maar dat is het niet meer omdat de druk veel te hoog is geworden.

Vakantie schiet er steeds vaker bij in omdat het vakantiegeld vaak gebruikt moet worden om gaten te dichten in de financiële boekhouding en degenen die wel op vakantie kunnen storten dan de eerste week volledig in omdat ze dan pas merken hoe moe men is.

Ik vergelijk het maar even met iemand die in een regenbui staat, ben je kletsnat en kan je opdrogen na een warme douche dan is er niets aan de hand maar sta je dagenlang in een regenbui zonder tussentijds op te kunnen drogen dan begin je ziek te worden met alle gevolgen van dien.

Werknemers staan vaak te lang en te veel onder druk omdat het overschot aan rekeningen betaalt moet worden, minder werken is dan geen optie als de uitgaven de inkomsten gaan overtreffen dus nog een tandje erbij totdat de koek op is. Ik heb het hier dan niet eens over luxe, maar over basisbehoeften waar de kosten te hoog van zijn geworden.

Ooit werd ons door Balkenende het zoet beloofd na het zuur maar dat is al eeuwen geleden en het zuur is alleen maar zuurder geworden, het is niet meer leven maar overleven voor velen geworden mits je een flink salaris binnenbrengt maar het gros verdient middelmatig tegenover hoge kosten. Dat mensen dus uitgeput raken is dan ook logisch en zo rollen ze de zorg in dat ook weer geld kost. Het is een vicieuze cirkel en die valt alleen te doorbreken als er financiële ademruimte komt maar dat lijkt ver weg dan wel onmogelijk te zijn geworden.

Tijdje terug las ik ergens dat er ongeveer 7 miljoen mensen werken en we hebben ruim 17 miljoen inwoners, die 10 miljoen moeten ook eten etc. en dan vraag ik mij af, hoe dan? Daarnaast verdwijnt er veel belastingcentjes naar het buitenland of herstelfondsen e.d., daarom raken velen die werken uitgeput. Beter een schop gebruiken om het systeem op de schop te nemen dan die schop te gebruiken om je eigen graf te graven.

Wanneer worden ze in Den Haag wakker dat het zó niet langer kan voor de ‘gewone man/vrouw’? Of het interesseert ze niet of ze staan totaal buiten de realiteit of ze zijn opportunistisch of dit alles tegelijk.

P. van Neck

Rotterdam