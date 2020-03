Uitslag stelling: ’Apparaat te snel afgedankt’

Een goede zaak, reageert een van de respondenten: ,,Je moet zo vaak een apparaat weggooien omdat een onderdeel niet los wordt verkocht. Dit terwijl het met een eenvoudig reparatie natuurlijk nog veel langer had meegekund.” Als voorbeeld noemt een andere respondent de Airfryer: ,,We hebben laatst een goed onderhouden Airfyer moeten weggooien, alleen omdat de aan/uitknop het niet deed.” Iemand anders klaagt over telefoons die moeten worden afgedankt vanwege een kapotte batterij.

Of fabrikanten willen meewerken aan een dergelijke EU-richtlijn, betwijfelen veruit de meeste respondenten. Ze denken dan ook niet dat het mogelijk maken van hergebruik en recycling iets is dat je aan de markt kunt overlaten. ,,Repareren is altijd beter dan weggooien. Maar de fabrikant zal dat niet geweldig vinden.”

Een suggestie voor hoe fabrikanten dit zouden kunnen oplossen: ,,Op alles met een stekker tien jaar garantie te geven. Zo komen we van die goedkope rommel af.” Een ander voorstel is de garantie zelfs te verlengen tot 25 jaar. Nu noemt deze respondent de levensduur ultrakort: ,,Zelfs batterijen blijken vaak niet eens vervangbaar.” Weer iemand anders denkt dat het probleem wordt opgelost als we geen producten meer uit China meer zouden importeren. ,,Europese producten maken voor de Europese markt en daar controle op uitoefenen.”

Velen vinden het prima als de EU deze regels maakt en het niet overlaat aan de markt. Veruit de meesten vinden ook dat mensen te makkelijk producten weggooien. Daarbij: ,,We vervangen te makkelijk producten die nog prima functioneren, zoals mobieltjes.” Een andere respondent vindt echter ook dat de detailhandel te makkelijk ‘nee’ verkoopt. ,,Dan hoor je: ‘Sorry het kan niet meer gerepareerd worden.’ Veel mensen nemen genoegen met dit antwoord omdat ze niet technisch zijn onderlegd.”

Toch denken de meesten dat het grotendeels ligt aan de producten zelf. Twee derde van de respondenten vindt dat de meeste apparaten te lastig zijn te repareren. Een van hen denkt dat het een gesel van deze tijd is: ,,Ik kan me nog herinneren dat veel apparaten gewoon heel makkelijk zijn te maken. Die zijn tegenwoordig echt niet niet meer te koop.” Een ander gelooft ook dat producenten apparaten zoals mobieltjes bewust niet reparabel maken door anderen dan de eigen monteurs.

De meesten zouden het een goed idee vinden dat op school wordt geleerd hoe je kapotte kleding of apparatuur weer herstelt. Een respondent vindt dan ook dat om die reden de huishoudschool en de LTS weer terug moeten komen. ,,Nu moeten kinderen leren tot ze erbij neervallen. Maar met hun handen werken, leren ze niet.”

De Europese Unie wil voor 2050 dat de economie volledig circulair is en dat alle grondstoffen zo lang mogelijk worden gebruikt. Slechts een kwart denkt dat dit haalbaar is. Ondanks dat de meesten voor reparabele producten zijn, vindt driekwart van de deelnemers niet dat deze producten duurder moeten worden. „Dat zou wéér een lastenverzwaring zijn.”