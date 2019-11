’Niks mis met verlagen snelheid’

In ons kikkerlandje is het onnodig om zo snel te rijden en is de effectieve tijdwinst door sneller te rijden is minimaal.

Door de toevloed van inwoners en uiteraard de daarbij behorende auto’s wordt het steeds drukker en dus gevaarlijker. Houd je aan 100 km/uur en zie daar ... het heeft ook een gunstig effect op je door minder stress.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk