’Kijk in landen om je heen; daar kan het wel’

Hans Nijland Ⓒ Erwin Otten

Waarom beginnen met dansen voordat de muziek speelt? Waarom liet premier Mark Rutte op 21 april de deur niet op een kier voor het profvoetbal? De omstandigheden zijn veranderd en de Eredivisie had uitgespeeld kunnen worden met of zonder publiek. In voetballanden als Duitsland en Engeland hebben ze ook gehandeld naar de inzichten van de overheid en medische wetenschappers en daar wordt weer gespeeld.