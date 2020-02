’eHerkenning nu niet nodig’

Dat is inderdaad het standpunt van de Belastingdienst, maar de Wet digitale overheid waarop dit is gebaseerd, is nog in behandeling bij de Tweede Kamer en dus nog niet aangenomen.

In de Tweede Kamer zijn grote bezwaren gerezen tegen deze verplichting. De bezwaren richten zich met name tegen het feit dat aan het aanschaffen van eHerkenning – en dus aan het doen van belastingaangifte - jaarlijks kosten verbonden zijn. Bovendien moet eHerkenning worden aangeschaft bij een commercieel bedrijf en niet bij de Overheid zelf.

Terecht stelt een groot aantal Kamerleden zich op het standpunt dat het principieel onjuist is aan het doen van belastingaangifte kosten te verbinden, laat staan dat het noodzakelijk is daarvoor een commercieel bedrijf in te schakelen. Kortom, zolang er nog zoveel onduidelijkheid is, is het niet nodig eHerkenning aan te vragen.

J.W. Zwemmer, Bussum