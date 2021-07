Ombudsman: Te weinig over om van te leven

Benno vindt dat het LBIO geen rekening houdt met de beslagvrije voet. Dat is het geld dat iemand volgens de wet minimaal nodig heeft om te kunnen leven. Denk aan geld voor eten, huur en ziektekostenverzekering. Benno wil dat het beslag op zijn loon lager wordt. En hij wil het geld terug dat volgens hem ten onrechte is ingehouden.

Benno stuurt mails naar het LBIO, waarmee hij al eerder contact heeft gehad. Maar deze keer reageert het LBIO met automatische antwoorden. Hij komt er niet doorheen en weet niet waar hij aan toe is. Gelukkig weet hij wel dat hij de Nationale ombudsman kan inschakelen als een overheidsinstantie niet goed handelt, bijvoorbeeld door niet te reageren op klachten en vragen.

Onze medewerker Hillechien pakt deze zaak op. Ze vraagt Benno om de berichten waarop het LBIO volgens hem niet reageerde. Daarna neemt ze contact op met het LBIO.

Het bureau zegt dat het niet de juiste informatie van Benno heeft gekregen. Het zag geen reden om het bedrag aan te passen. Daarom ging het LBIO uit van een standaardbedrag. Het geld waarop beslag was gelegd, is als alimentatie uitbetaald aan Benno's zoon.

De medewerker van het LBIO bekijkt de zaak opnieuw. Ze komt kort daarna met goed nieuws voor Benno. Hij krijgt het te veel ingehouden geld terug. En ook in de toekomst wordt het loonbeslag verlaagd. Daarbij zal het LBIO rekening houden met de juiste beslagvrije voet. Voor de ernstig vertraagde reactie biedt het bureau zijn excuses aan.

Ik ben blij dat deze zaak is opgelost. We zien geregeld dit soort situaties. Het is niet acceptabel dat burgers op deze manier in de (financiële) problemen komen. De beslagvrije voet is niet voor niets in de wet geregeld. En daarbij: de overheid moet netjes reageren als er vragen van burgers komen.

Voor burgers is het heel belangrijk om op tijd klachten te melden bij een instantie en de gevraagde stukken mee te sturen. Komen burgers er met een instantie niet uit, dan kunnen wij helpen. Op onze website vindt u meer hierover, zoals een folder over het indienen van klachten en een klachtenformulier dat u kunt opsturen naar een organisatie.

*Niet de echte naam

