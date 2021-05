’Asielzoeker moet meebetalen’

Wat is er mis mee, als ze ook meebetalen aan hun huisvesting en zorg? Toen wij Indische Nederlanders uit Indië kwamen in de jaren ’50, na de overdracht op 27-12-1949, moesten wij direct meebetalen aan onze opvang in pensions. Zestig procent van het salaris van mijn vader werd gekort en ging naar toenmalig DMZ (Dienst Maatschappelijke Zorg). Als je als scholier in de vakantie gaat werken, moest je van je schamele loon ook zestig procent afstaan.

Bekijk ook: Asielzoeker met claimgeld betaalt amper mee aan opvang

Als wij een huis kregen toegewezen kon je een lening krijgen voor het inrichten van je huis. Men moet niet vergeten, dat wij allemaal een Nederlands paspoort hadden toen we hier kwamen. Het is schrijnend om te zien, hoe buitenlanders hier gepamperd worden.

R.E.J. Sutherland, Purmerend