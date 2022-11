Premium Het beste van De Telegraaf

Echte doel activisten is niet het klimaat

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Er kwamen twee soorten reacties op het besmeuren en beplakken van het schilderij van het Meisje met de parel van Vermeer. De ene werd verwoord door de VVD-campagneman Jan Driessen, die schreef: ’Aandacht trekken is geen kunst. Begrip en draagvlak voor je milieuboodschap creëren is dat wel. En hoewel ik de boodschap steun, werkt de actie echt averechts!’ De andere is het volmondig goedkeuren van de actie. Volkskrant-wetenschapsjournalist Asha ten Broeke schreef: ’Maken jullie je meer zorgen over het beschermen van een schilderij of over het beschermen van onze planeet en mensen? Een terechte vraag. Die activisten, die onze liefde voor kunst slim hebben gebruikt om ons wakker te schudden, we zouden hun dankbaar moeten zijn.’