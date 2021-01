Uitslag Stelling: Somber over koopkracht

Het nettoloon van de meeste Nederlanders zal in 2021 iets omhooggaan, aldus een berekening van salarisadministrateur ADP. Dit is onder meer een gevolg van de lagere inkomstenbelasting en hogere heffingskortingen. Toch zien de meeste deelnemers de toekomst somber in: „Uiteindelijk is het altijd een sigaar uit eigen doos. Extra loon en extra koopkracht kun je niet zomaar 'gratis' bewerkstelligen. Als er ergens iets bij komt, dan moet er ergens anders iets vanaf gaan”, luidt een reactie. En „Koopkrachtstijging is een wassen neus.”

Volgens de berekeningen komt er 30 euro bij voor wie het minimumloon verdient. Voor Jan Modaal is dit 45 euro en twee keer modaal krijgt er 50 euro bij. Die paar tientjes extra vallen in het niet bij de prijsstijgingen, denken de deelnemers. „Leuk als je er 30 euro bij krijgt, maar aan de andere kant stijgen de kosten van zorg, huur, energie en ook de boodschappen. „Dus je legt toch bij”, zegt een stemmer hierover. Iemand gaat hierop door: „De koopkrachtstijging is bij lange na niet voldoende om de almaar stijgende lasten te compenseren. Zorgverzekeringen, huur, energielasten, gemeentebelasting, alle kosten rijzen de pan uit. “

Iemand moet de rekening van de coronacrisis toch betalen, weten de deelnemers. „De volgende ronde bezuinigingen zit er alweer aan te komen om onder meer de corona uitgaven te dekken. Geen schijn van kans dat we er de komende jaren op vooruit gaan. Als de Europese Centrale Bank de inflatie niet kan aanwakkeren doen we het wel op een andere manier”, aldus een deelnemer. „De rekening van al die corona-steunpakketten en extra uitgaven zal vroeg of laat toch aan de burger gepresenteerd worden.”

Van de stemmers zegt 60 procent de ’crisis al in de portemonnee te voelen’. En dit is nog maar het begin van alle ellende, verwacht men. „De naweeën van corona zullen in 2021 pas goed voelbaar worden zoals meer faillissementen, hogere werkloosheid etc.” Het CPB verwacht dat de werkloosheid dit jaar zal oplopen tot boven de 6 procent. Erg zorgelijk, vindt bijna driekwart. „Het is bizar om te horen dat er over salarisverhogingen gesproken wordt terwijl een groot deel van Nederland zijn baan dreigt te verliezen of al verloren heeft.”

Volgens 64 procent zal economisch herstel nog wel even op zich laten wachten: „Mensen zijn te optimistisch over 2021. Het gaat minimaal tot eind van het derde trimester duren voordat de inentingen uitgevoerd zijn, als er geen extra tegenslagen zijn. Veel Covid-maatregelen blijven nog langer van kracht, met alle gevolgen van dien. Pas in 2022 volgt hopelijk herstel.”

Enkele tegenstemmers relativeren de situatie: „Het zullen zware jaren worden, maar met goede wil en minder wensen komen we er wel.” Iemand voegt toe: „Daarnaast hebben mensen tijdens de lockdown toch geen cent teveel kunnen uitgeven, dus als het goed is hebben ze geld gespaard.” Bovendien, beperkte koopkracht kan ook positief uitpakken: „We geven onnodig veel uit. Misschien komt er eindelijk een einde aan overconsumptie.”