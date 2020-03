’Te weinig bescherming winkelpersoneel’

Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven, horeca en winkels gaan dicht, behalve supermarkten. Het personeel staat de hele dag bloot aan klanten die mogelijk besmet zijn.

Waarom nog steeds betalen met contant geld? Dit is een onnodig risico. Betalen kan met pin. Het aanvullen van de schappen kan in de avond of in de nacht en gedoseerde toetreding van klanten.

Mijn vrouw werkt achter de kassa en is bang om besmet te raken. Maar zolang ze zelf niet ziek is, heeft ze het plichtbesef om gewoon te gaan werken.

Herman Treffers, Nieuw Beijerland