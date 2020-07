Regie woningmarkt moet terug naar Den Haag

Coronacrisis of niet, de huizenmarkt blijft oververhit. Makelaarsvereniging NVM signaleert nog steeds een sterke stijging van de prijzen. De vooruitzichten laten wel een ander beeld zien. ABN Amro voorspelt in 2021 een daling van twee procent. Dat is bescheiden, zeker afgezet tegen de klap die de economie oploopt.