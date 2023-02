’Dienstplicht juist een goed idee’

Dus het was ook zinloos toen Duitsland Nederland in viel dat wij internationale militaire steun kregen? Hadden we gewoon moeten zeggen indertijd: dank u wel maar we hoeven en willen niet bevrijd worden? En het toen ook maar gewoon eens zijn en laten gebeuren en toestaan met de onderdrukker van destijds die onschuldigen naar gaskamers of concentratie kampen vervoerden waar zij de dood vonden? Of als ze het overleefden levenslang getraumatiseerd eruit kwamen en vele familieleden hadden verloren, naast al hun bezittingen.

En ja een oorlog is smerig! En kost levens ook van vele onschuldigen en eist vele slachtoffers! Het verschil zit hem in het feit of je een oorlog begint of dat je te maken hebt met een agressor waarbij je opkomt voor vrijheid.

Wat betreft het idee van Hoekstra, ik denk juist dat het een goed idee is om de jeugd van nu kennis te laten maken met het feit dat wanneer je in vredestijd geboren bent en leeft, niet een vanzelfsprekende zekerheid is. Ook een maatschappelijke dienstplicht zou goed zijn zodat ze zien wat de maatschappij nodig heeft. Daarbij zou arbeidstekort op de arbeidsmarkt geen reden moeten zijn om ervan af te zien. Soms moet je eerst een investering doen om er later in de tijd veel profijt van te hebben.

Carla Hendriks, Zoetermeer