’Rotknallen vergallen leven’

Weken voor oud en nieuw wordt al geknald. Boem, zo maar uit het niets wordt zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor zij in paniek raakt. Haar hartslag is dan zo hoog dat ik verwacht dat ieder moment haar hart ermee ophoudt. En op 31 december schieten de karbietbussen de hele dag. Nergens een plekje om even de hond uit te laten. Ik kijk uit naar 2 januari.

Mevr. Schappert-Keijzer, Morra