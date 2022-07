Premium Het beste van De Telegraaf

Tegen de meritocratie zijn is een vorm van links racisme

Door Assita Kanko Kopieer naar clipboard

Wat me telkens verbaast is om te zien hoeveel boze linkse mensen op me afkomen op sociale media met beledigingen en verontwaardiging als ik pleit voor hard werken en voor de meritocratie als dé weg om op een waardige manier iets te maken van je leven, ongeacht je sociale of raciale achtergrond.