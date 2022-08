Premium Het beste van De Telegraaf

Rijen op Schiphol zijn sinistere voorbode

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

De Schipholchaos is meer dan mismanagement op een vliegveld dat vakantiedrukte niet aankan. Het is ook meer dan een illustratie van de bestuurlijke malaise in Nederland: de bestuurskluns behoudt zijn topbaan. Zie het als symbool voor het waardigheid onterend mensbeeld van de huidige machthebbers, of ze nu in de regering zitten, Europese klimaatpaus zijn, het vliegveld ontregelen of via de Rabobank immoraliteit preken. Over de minderbedeelde mens die geen voorrechten kan kopen kijken ze heen, uit desinteresse.