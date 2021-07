Afscheid van Epke tenenkrommend

De televisie links op mijn bureau staat altijd aan. Dat stoort niet bij de dagelijkse werkzaamheden, want het scherm is nauwelijks groter dan de monitor waaraan mijn laptop is gekoppeld. Op die tv staat altijd pagina 101 van Teletekst met het laatste nieuws aan. Ik hou graag vast aan die jarenlange gewoonte, ook al geven allerlei andere nieuwsbronnen, zoals onze eigen website en app, doorgaans sneller het laatste nieuws. Zeker als ze worden ingeluid door een nieuws-alert of pushbericht via de mobiele telefoon.