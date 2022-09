Stelling: Maatschappelijke dienstplicht invoeren voor jongeren

Met de groeiende personeelstekorten in veel sectoren, zoals defensie, onderwijs en zorg klinkt de roep om de invoering van een maatschappelijke dienstplicht steeds luider. Sinds de laatste verkiezingen maken met name de ChristenUnie en het CDA zich hier sterk voor. Jongeren zouden daarbij enige tijd werk verrichten bij een maatschappelijke instelling of project, of bij defensie. Moet er een verplichte maatschappelijke dienstplicht komen of niet?