’Altijd VAR raadplegen bij rode kaart’

Het is geen goed idee, want de Champions League begint binnenkort weer. Ik ben meer voorstander van het aanpassen van de regels, namelijk bij een rode kaart en/of penalty moeten scheidsrechters verplicht de VAR gebruiken om alles te checken. De VAR is mijns inziens een goed systeem, maar de ’videoscheids’ is nieuw en regelmatige aanpassingen zijn op z’n plaats.

Danny Lim, Wassenaar