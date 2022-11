Uitslag Stelling: ’Stikstofverdict grote ramp’

Een criticus reageert: „Dit is het resultaat van het kortzichtige geitenpaadjesbeleid van de afgelopen kabinetten. Geen visie presenteren en dan daar nog trots op zijn ook. Dit is slechts een van de crises die dit kabinet heeft veroorzaakt door dit opportunistische beleid.” Een andere respondent vindt dat Europese regels best opzij geschoven kunnen worden. „Door de lage opkomst voor de Europese verkiezingen zou de EU eigenlijk helemaal geen mandaat mogen hebben hier in Nederland.” Iemand anders meent: „In dit land wordt blijkbaar alles bepaald door D66 en de EU.” Een ander simt: „Hoe moet het nou met het beleid als een rechter zomaar alles van tafel kan vegen?”

Iets meer dan de helft van de respondenten is geschokt door deze rechterlijke uitspraak. „Iedereen doet nu wel geschokt, maar is dit geen makkelijke manier om van de boeren af te komen?”, klink het. Bijna alle deelnemers vinden dat het kabinet snel een uitweg moet vinden uit het stikstofdebacle. Kamerleden dringen erop aan dat het kabinet nu ’grote knopen’ moet gaan doorhakken. Daar is driekwart van de stemmers het mee eens. Een respondent: „De grootste knoop die moet worden doorgehakt is dat de stekker uit dit kabinet gaat. Daarna moeten we ook af van Brussel.”

De stemmers tonen zich verdeeld over de vraag of de stikstofcrisis valt op te lossen. De ene helft van deelnemers denkt van wel, de andere helft juist niet. Een respondent: „Uit de EU stappen en het heft in eigen hand nemen, is de enige uitweg uit deze crisis.” Een andere deelnemer vindt: „Het probleem is dat in Nederland altijd maar weer gepolderd moet worden. Dit terwijl deze crisis vraagt om draconische maatregelen waar niet iedereen achter staat. Dat is niet uitvoerbaar.” Iemand oppert: „De enige mogelijkheid is de wet veranderen en daarvoor moet de Nederlandse regering weer terug naar Brussel.”

Slechts een tiende van de respondenten gelooft dat het rapport van Remkes een uitweg zou kunnen betekenen uit de crisis. Een stemmer: „De politiek is al jaren de weg kwijt. Daar helpt geen Remkes tegen.” Een grote meerderheid wil eigenlijk dat alle stikstofmaatregelen van tafel moeten. Eén van hen stelt: „Dit land gaat hieraan kapot. Nood breekt wetten. Dat klimaat komt later wel weer.”

Twee derde van de stemmers vindt dat de woningbouw voorrang moet hebben op alle andere stikstofproducerende activiteiten. Veruit de meesten geloven dat de bouw van nieuwe woningen sneller zal gaan als bouwbedrijven niet per project een vergunning hoeven aan te vragen. Een respondent gelooft dat niet zo: „De bouw gaat zo traag omdat er veel meer problemen zijn dan alleen stikstof. Er is bijvoorbeeld een enorm tekort aan materialen.”

Van de stikstofproducerende sectoren zou volgens de meesten de zware industrie moeten inkrimpen. Bijna niemand vindt dat verkeer en vervoer aan stikstof moeten inleveren. „Pak de vervuilende industrie aan en breng het werk naar mensen, da’s beter dan in de file naar kantoor te staan”, klinkt het.