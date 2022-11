’Visie bij Rutte IV ontbreekt’

Je verwacht dan van ons kabinet een adequate oplossing om dit probleem, tenslotte komen we al zo’n 300.000 huizen tekort, aan te pakken. Maar niets is minder waar, integendeel. Dit kabinet heeft werkelijk geen idee maar komt vrijwel tegelijkertijd wel met een bijstelling van het aantal asielzoekers dat volgend jaar, maar ook nog dit jaar, naar verwachting binnenkomt. Dus het bouwen van nieuwe huizen lukt niet, maar toch komen er dit jaar en volgend jaar zo’n 100.000 mensen bij. Dat is ondertussen het niveau waarop deze coalitie opereert. Er is geen visie, geen enkel plan of beredeneerd vooruitzicht maar we gaan maar gewoon zo door. Niet omdat dat goed is, maar omdat deze coalitie geen daadkracht heeft en niet weet wat te doen.

Jan Pronk, Beverwijk