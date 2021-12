’Ouderen genegeerd door Rutte’

Wel opmerkelijk is dat er met geen woord gerept wordt over het al meer dan een decennium durende negeren van de VVD van gepensioneerden. Niet dat Mark Rutte daar nu alleen verantwoordelijk voor is, maar hij was er wel altijd bij. Als minister-president notabene. Steeds meer ouderen met geen of een klein pensioentje kunnen wat de VVD betreft gewoon barsten, terwijl de grenzen gewoon open blijven en we ook de komende 4 jaar miljarden gaan uitgeven aan vluchtelingen.

Sinds mijn allereerste stembusgang heb ik op de VVD gestemd, maar dat is al jaren echt voorbij. Een partij die zo met ouderen omgaat, moet zich kapot schamen en verdient mijn stem in ieder geval niet meer.

Jan Pronk, Beverwijk