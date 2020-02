’Betalen voor belastingaangifte krankzinnig’

Een goede column van Annemarie van Gaal over de waanzin van het plan om te betalen voor de belastingaangifte.

Is dat idiote idee misschien ontstaan om de normale belastingbetaler te laten boeten voor de compensatieregeling voor de slachtoffers van de blunders in de toeslagenaffaire? En als ik nu geld terug krijg van de Belastingdienst, wat betalen zij mij dan om de melding hierover in mijn berichtenbox te zetten? En de kosten die we dan moeten betalen voor de aangifte, zijn die aftrekbaar?

Belastingdienst, leuker kunnen we het niet maken wel krankzinniger.

Jan van den Oever, Zandvoort