’Vlagregels verpest’

Hoewel niet bedoeld als een feestvlag kan ik me wel voorstellen dat hij ook gebruikt wordt bij geboorte, slagen etc. Maar laten we dan wel ons aan het protocol houden en de vlag bij zonsondergang binnen halen. In deze examenperiode zie ik overal al wekenlang ons symbool van nationale trots 24 uur per dag miezerig buiten hangen.

J. v/d Water, Voorburg