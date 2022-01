Uitslag Stelling: Goede verbindingen cruciaal

Veel deelnemers hebben een uitgesproken idee over de verbeterpunten op dit gebied. „De winst moet komen van een meer intelligent wegennet. Betere doorstroming door groene zones”, oppert een respondent. „Als je onderweg bent zie je overal slechte plekken”, constateert een ander. „Ook wordt er weinig gedaan om de vaste knooppunten aan te pakken. Al vele jaren zijn het dezelfde plekken waar de filevorming is.”

Respondenten zien ook op het spoor knooppunten die steeds drukker worden. „Op sommige plekken had het spoor allang verdubbeld kunnen en moeten zijn”, stelt iemand vast.

Vooral het openbaar vervoer kan wel wat extra geld gebruiken, vinden veel deelnemers. „Er moeten meer en betere spoorverbindingen komen. Wij wonen in het Noorden en het enige spoor tussen Groningen en Zwolle (Randstad) ligt er te vaak uit”, schrijft een respondent. „Zolang de infrastructuur van het ov zo beperkt is, zal zeker op het platteland de eigen auto de voorkeur hebben. Daarom zijn er meer wegen nodig”, stelt een ander.

Veel respondenten vinden het schandelijk dat de afgelopen kabinetten relatief weinig in infrastructuur hebben geïnvesteerd. 87% van hen vindt het een belangrijke kostenpost. „Het onderhoud aan wegen en spoor is abominabel slecht in het hele land. Let maar eens op de oudere woonwijken, alles is verzakt. Wegen worden opgelapt en bij de eerste de beste nachtvorst knalt alles weer uit het asfalt. Maar zoals met alles heeft de regering al jaren niet geanticipeerd.”

Met het oog op de bevolkingsgroei de komende jaren en de geplande bouw van meer dan 900.000 nieuwe woningen, is investeren in infrastructuur volgens de meeste respondenten onontkoombaar. „Aanpassing van de infrastructuur is nodig om de economie, die dat moet betalen, op gang te houden”, luidt een reactie. „Regeren is vooruitzien. Het moet niet zo gaan als met het elektriciteitsnet dat met toenemende capaciteitsproblemen kampt.”

Ondanks de belofte van de nieuwe verkeersminister Mark Harbers dat er een substantieel bedrag voor mobiliteit is uitgetrokken in het coalitieakkoord, heeft slechts 9% er vertrouwen in dat de geldkraan nu echt open gaat. „Ik ben bang dat het huidige kabinet het belangrijker vindt om geld uit te geven aan klimaat- en stikstofonzin dan aan infrastructuur”, zo zegt een criticus.

Mocht er toch flink geïnvesteerd gaan worden in de infrastructuur dan geeft 79% van de deelnemers aan hinder op de weg en het spoor te accepteren als dat betekent dat de situatie uiteindelijk beter wordt.

Meerdere deelnemers stellen dat er niet klakkeloos geïnvesteerd moet worden in mobiliteit, maar dat de juiste prioriteiten moeten worden gesteld. Eén van hen: „Iedereen heeft recht op vervoer maar het aantal auto’s op de weg is volledig uit de hand gelopen. Het alsmaar verder uitbouwen van asfalt kan daar niet tegenop. We moeten naar een samenleving toe waar je eerst maar eens moet aantonen of je die tweede of derde auto echt nodig hebt binnen één huishouden.”