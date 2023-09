Brief 2 ’Afkatten tegenpartij levert geen winst op’

Van polarisatie door Yesilgoz tot overbruggingen met leden van andere partijen door BBB en een ’haattijdperk’ gesticht door de PVV waar we nu maar eens vanaf moeten. Allereerst heeft afkatten van een andere partij nog nooit iemand winst of sympathie opgeleverd, maar voorts is het openzetten van de deur voor diezelfde VVD wel erg contradictorisch alsmede doorzichtig. De op zwaar verlies staande D66 zal immers moeten sprokkelen willen zij überhaupt nog een vinger in de politieke pap krijgen. Dan is dit geen goede start.

Marian Uppelschoten, Gistel

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: