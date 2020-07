Uitslag Stelling: Nascheiden veel effectiever

Als de techniek het sneller en beter kan dan individueel scheiden van afval dan snel invoeren, vinden deze respondenten. „Papier en glas zelf doen, de rest uit het restafval halen bij de afvalverwerker. En vooral werken met ondergrondse containers en niet vier containers in iedere tuin”.

Slechts 13 procent zegt niet aan afvalscheiding te doen, de rest levert alles (zoveel mogelijk) gescheiden in. De meesten geloven wel dat scheiden beter is voor het milieu omdat afval zo gerecycled kan worden voor hergebruik. Maar dan moet het scheiden wel goed gebeuren. De meeste respondenten denken echter dat het voor veel mensen niet duidelijk is welk afval ze waar moeten weggooien. En doordat mensen het verkeerd doen, worden hele bakken afgekeurd.

Een reactie: „Om bijvoorbeeld plastic goed te scheiden is een hele studie nodig. Zo mag hard plastic niet in de plasticbak en piepschuim ook niet.”

Een ander klaagt: „Ik heb drie grote en drie kleinere kliko’s op de stoep staan. Een grote voor groen, voor glas en voor restafval en een kleine voor papier, voor plastic en voor blik. Ik word er knettergek van”.

En dan verschilt het afvalbeleid ook nog eens per gemeente. Iemand schrijft: „In onze buurgemeente wordt plastic gratis apart opgehaald, terwijl in onze gemeente betaald moet worden. Zo zijn er meer voorbeelden. Afvalscheiding is een ordinair verdienmodel.” Een ander: „In mijn vorige gemeente moest er voor iedere zak betaald worden bovenop de jaarlijkse afvalstoffenheffing, een goudmijn voor de gemeente. Veel inwoners namen hun afval mee naar omliggende plaatsen waar ze het gratis kwijt konden.”

Betalen per weggegooide zak restafval, wat vooral in gemeenten buiten de Randstad gebeurt, vindt driekwart geen goed systeem. Mensen die niet willen betalen, gooien hun afval dan gewoon ergens neer, iets waar de helft van de respondenten zich iets bij kan voorstellen. „Wij betalen afvalstoffenheffing. Voor dat geld moet de gemeente het spul gewoon komen ophalen of gelegenheid bieden het in te leveren, zonder extra bijbetalen wel te verstaan.”

In veel steden zijn de bergen afval op straat sinds de coronacrisis toegenomen. Of de schuld daarvan voornamelijk bij de inwoners ligt of bij de gemeente, daar verschillen de meningen over: 42% vindt bij de inwoners - „ze zijn te lui om hun afval in de vuilcontainer te stoppen en zetten het ernaast” -, 49% vindt bij de gemeente. Zo zegt iemand uit Rotterdam: „Altijd zijn de containers vol, dus wordt er automatisch vuil naast gezet.” Meer dan 40% vindt dat zijn gemeente niet vaak genoeg het afval ophaalt. „Als ik op vrijdag bel dat er een container vol is, zeggen ze dat hij dinsdag wordt geleegd. Dus heel het weekend gooit iedereen zijn troep naast de container.”

Een respondent stelt: „Gemeenten moeten ophouden te proberen allemaal het wiel uit te vinden. Scheiden achteraf is een goede oplossing gebleken. Dat moet landelijk worden ingevoerd.” Een ander voegt toe: „Maar afval moet ook bij de bron worden aangepakt, in de winkels en bij de producent.”