Meerderheid van de bevolking genegeerd: kabinet is terecht gevallen

Het is goed dat het kabinet is gevallen. De krokodillentranen die sommigen erover plengden waren onnavolgbaar. Partijen als GL en PvdA, die recent een motie van wantrouwen steunden, vonden het nu opeens niet in het landsbelang dat het kabinet opstapte. Dat was ongerijmd, een politiek spelletje van de dag in de hoop dat de mensen geen geheugen hebben.