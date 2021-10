’Register voor uitsluiting kansspelen beschermt probleemspeler’

Zelfregulering helpt niet of onvoldoende. Dat er nu al 3060 mensen zich hebben geregistreerd in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS), een landelijke database voor probleemspelers en verslaafden, baart zorgen maar is toch ook niet alleen maar slecht nieuws. Als probleemspeler kun je jezelf op deze manier in ieder geval nog uitsluiten van dergelijke online aanbieders. Alcohol- en drugsverslaafden bijvoorbeeld hebben deze mogelijkheid namelijk niet en kunnen dagelijks bloot blijven staan aan enorme verleidingen.

Jan Pronk, Beverwijk