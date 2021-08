’Kromspraak in steunzaak Wijdemeren’

Het is een grove schande dat ze na haar lijdensweg überhaupt nog moet betalen terwijl ze in feite schadevergoeding voor laster moet krijgen. Als criminelen moesten zij en haar moeder op het matje van de gemeente komen en kregen ze een huiszoeking. Dat enkel omdat ze in de vorm van wat boodschappen werd geholpen door die moeder die dat nota bene van haar eigen geld deed. Bedenk dan hoe echte fraude op hoog ’niveau’ door witteboordencriminelen - ik denk even aan een topman van de ING - wordt beloond.

Het is extra schadelijk omdat mede door deze kwestie en protesten via de Tweede Kamer is besloten dat dit soort mensen - want het zijn juist mensen - voortaan wel op deze wijze een extraatje moeten mogen ontvangen. Dat dit niet met terugwerkende kracht gebeurt in bijvoorbeeld deze kwestie is godgeklaagd: het zegt weer genoeg over onze zogenaamde rechtspraak en wederom over het ’sociale’ gezicht van het verwerpelijke bestuur van deze gemeente.

Jan Verniers, Arnhem