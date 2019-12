’Meer loon en waardering voor vaklui’

Waar vroeger de vakscholen uitpuilden van leerlingen die een beroep als metselaar, timmerman, meubelmaker, monteur, schoenmaker, lasser of betonvlechter gingen leren, is er nu geen aanbod meer. Niet vreemd hoor! Bijna alles komt uit het buitenland voor dumpprijzen, via internet of allerlei dumpzaken die in een korte tijd een leeg winkelpand volproppen met derderangs artikelen en na een paar maanden weer verdwenen zijn. Zelfs de arbeidskrachten worden tegen dumpsalarissen naar Nederland gehaald of overlopen ons uit zichzelf om hier hun geluk te zoeken.

Wanneer iemand als lasser, betonvlechter of schoenmaker in een werkweek van 40 uur met een karig salaris thuis komt, zegt men vaak: dan had je maar door moeten leren! Omdat iedereen maar moest doorleren, al dan niet verplicht door ambitieuze ouders, hebben we nu geen vaklieden meer.

Betaal deze vaklieden een goed salaris en waardeer hun kennis, dan krijgen we weer meer Nederlandse vaklui die met plezier en trots hun werk doen.

J. van Heeswijk sr., Waalwijk