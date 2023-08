’Maak openbaar vervoer aantrekkelijker’

Onderbelicht blijft dat de NS miljoenen verliezen lijdt op hun buitenlandse deelnemingen, die gemakshalve in Nederland worden afgeschreven. Met als resultaat dat de treinreiziger in Nederland hiervoor opdraait door belachelijk veel geld te betalen voor dure treinkaartjes en abonnementen. Op deze wijze worden treinreizigers in een rap tempo de trein uitgejaagd. En dat in een tijdperk van terugdringen stikstof uitstoot en andere milieu en klimaat overwegingen. NS en daarmee de overheid zet de wereld op zijn kop. Het openbaar vervoer moet juist inhoudelijk en financieel aantrekkelijk worden gemaakt. NS kan een voorbeeld nemen aan België, Duitsland en Luxemburg.

M. Loermans