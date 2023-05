’Ontwikkelingshulp heeft niets veranderd’

Bekijk ook: Minister zet ondanks protest mes in ontwikkelingshulp wegens kosten door te hoge asielinstroom

Het is echter triest te moeten constateren dat na vele tientallen jaren van hulp er nog bitter weinig in de ontwikkelingslanden ten voordele is veranderd. Nog steeds is er sprake van een enorme toename van de bevolking terwijl de economie achter blijft. Je zou denken dat de vele miljarden aan hulp wat meer resultaat zouden hebben geboekt, maar niets is minder waar.

Minder geld naar ontwikkelingshulp betekent dat deze landen meer op zich zelf aangewezen zijn en dat kan zeker positief uitpakken

J.C. Rosmolen, Bleiswijk