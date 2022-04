’Engel zo weer op vrije voeten’

Want het Wetboek van Strafrecht heeft daar in elk geval wel rekening mee gehouden met een speciaal artikel 39 waarin duidelijk staat beschreven dat iemand niet strafbaar is aan een feit, dat hem door zijn gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. Volgens mij voldoet Willem helemaal aan dit criterium.

Het kan dan ook bijna niet anders of een beetje advocaat heeft hem zo weer uit het gevang.

Jan Muijs