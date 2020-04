’Kiezen tussen privacy of corona’

Immers de kern van de traceerapp is dat geregistreerd wordt waar de eigenaar van een telefoon is geweest, zodat de eigenaar kan worden gewaarschuwd als hij of zij in contact is geweest met een persoon waarvan later is vastgesteld dat deze besmet is. De autoriteiten en liefhebbers van de privacyregels staan natuurlijk op hun achterste benen.

Maar stel nu dat deze traceerapps ons enorm kunnen helpen om weer een normaal leven te krijgen. Zou het het ons niet waard moeten zijn om wat van onze privacy prijs te geven ? Is het risico van het verlies van een stukje privacy niet minder groot dan het risico van het coronavirus en eventuele virussen die nog volgen ? Ik zou het wel weten en ik vermoed dat het overgrote deel van de bevolking het hiermee eens is.

Dolf Blom