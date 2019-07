’Energieverspilling’

Maandag was het Earth Overshoot Day. We verbruiken alles wat de aarde ons geeft in 7 maanden. Al heel lang vraag ik me af waarom er de laatste jaren zo veel nieuwbouwwoningen worden gebouwd met een toilet dat aan een buitenmuur grenst maar geen raampje heeft.

Iedere keer moet het licht aan als je gebruik maakt van het toilet. Hoeveel kWh per jaar zou het schelen als je licht hebt van buiten? Hetzelfde geldt voor de badkamer.

G.Th. van den Brink