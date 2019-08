’Dubai, van paradijs naar gevangenis’

Het paradijs is nu meer een gevangenis geworden, want hij kan op grond van een internationaal arrestatiebevel nergens meer naar toe. Dat leidde dan ook tot een opmerkelijk verzoek aan het Openbaar Ministerie om aangeklaagd en berecht te worden. Zodat hij zijn onschuld kan bewijzen is de strekking van zijn verzoek. Tja, waar heimwee al niet toe kan leiden. Wat dat betreft opent zich ook nog een gunstig perspectief voor onze misdaadbestrijders voor de hoog op de hitlijsten staande topcrimineel Taghi, waarvan eveneens wordt gedacht dat hij zich in Dubai ophoudt en zich dus in dezelfde omstandigheden bevindt. Maar of híj zijn 'gevangenis' in Dubai ooit zal verlaten waag ik toch te betwijfelen. Beter levenslang in Dubai dan in een Nederlandse gevangenis.

Jan Muijs, Tilburg