De zorg moet beter en de kiezer rekent erop dat de politiek die taak oppakt

Gezondheidszorg moet het belangrijkste thema zijn bij de verkiezingen. Deze uitkomst van de enquête van De Telegraaf verrast want in Den Haag was de zorg de afgelopen tijd niet het meest besproken thema. Maar de kwakkelende gezondheidszorg speelt wél in de samenleving. Iedereen kent verhalen uit eigen omgeving over wachtlijsten, geen plaats in het verpleeghuis of een tekort aan huisartsen.