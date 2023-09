Geef kinderen kennis, geen klimaatpropaganda

Aap-noot-mies-wim-zus-jet? Of klimaatcrisis-klimaattop-klimaatakkoord-klimaatbeleid-klimaatbewustzijn-klimaatactie? Als het aan een vijftal docenten Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ligt, wordt het taalonderwijs zo ingericht dat ‘je leert spreken en denken over het klimaat’. Het vak Nederlands zien ze als dienstbaar aan duurzaamheid. Vergeet de rijkdom en de wijsheid die in de taal zelf besloten ligt, die niet alleen je woordenschat, maar ook je vrije denken en geest verrijkt omdat je er zoveel mee kunt begrijpen en uitdrukken. Taal wordt vooral een middel voor ideologische vorming.