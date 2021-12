Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Moeizame relatie tussen media en royals

Door Paul Jansen

In Groot-Brittannië knettert een ruzie tussen de Britse royals en staatsomroep BBC. Steen des aanstoots is een documentaire over de moeizame relatie tussen de prinsen William en Harry met de pers, waarin wordt onthuld dat medewerkers van de kroonprins lelijke dingen over diens broer lekten. Uit woede over deze ’totale onwaarheid’ gunde Buckingham Palace onlangs het koninklijke kerstconcert aan concurrent ITV.