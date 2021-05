’Verlangen naar klein Europa is achterhaalde romantiek’

Veel zaken in de wereld zijn zo groot dat grote blokken nodig zijn om ze op te lossen. Denk aan milieu, misdaad, internet ,grote firma's als Apple, Amazon, Google, leger. Macht en grootte spelen altijd een rol. Europa opdelen lijkt wat op de gemeenten in Nederland die nu nu allerhande taken moeten uitvoeren die vroeger bij het Rijk lagen. Dat gaat fout, veel is te complex voor kleinere groepen, die kunnen niet de juiste expertise aanstellen.

Terug naar een soort intiem Europa, lekker klein en gezellig, bekt goed, maar is fout, achterhaalde romantiek. Verschillende samenwerkingsverbanden lijkt me een goed idee, binnen een sterk Europa. Hoe het dan wel moet, lastige uitdaging. Aantal grote thema's voor Europa, toch genoeg autonomie voor lidstaten. Je ziet nu bijvoorbeeld met de pandemie dat ook Amerika geen eenheid is, dat kan Europa beter zonder die gekke strapatsen van Von der Leyden, daar heeft Plasterk gelijk in.

A.M. de Jager