’Hoezo goed voorbereid op corona?’

Concrete gevallen in Brabant laten zien dat mensen met klachten zijn weggestuurd omdat ze ’niet in China of Italië zijn geweest’. Later bleken zij met corona besmet te zijn en fors hebben kunnen besmetten (carnaval). In ziekenhuizen zijn virusdragers zonder beschermende maatregelen door de ziekenhuisafdelingen gestuurd. De tekorten blijken snel, enz, enz. Hoezo goed voorbereid en protocollen?

De gepubliceerde cijfers geven geen beeld van de werkelijke situatie. Talloze feiten bevestigen dit, o.a. de steekproeven, en niet controleren partners en kinderen van virusdragers.

De ’gaat u gerust slapen’-mentaliteit van Rutte en het RIVM is ongefundeerd, ze geven valse voorlichting.

De burgemeesters van de veiligheidsregio’s spraken woensdag 14 minuten lang over de moeilijke afwegingen die ze moesten maken. Vervolgens kondigden zij zeer beperkte maatregelen af. Ongekende incompetentie.

Hans van Toorn, Prinsenbeek