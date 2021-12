Uitslag Stelling: ’Egoïstisch om te gaan skiën’

Er klinken reacties als: „Vakantie is bijzaak, we moeten eerst dat virus verslaan” en „Wacht gewoon even en gedraag je.” En een ander voegt eraan toe: „Hou je aan basisregels, des te sneller ben je weer aan het skiën zonder restricties. Niet alles in dit leven is vanzelfsprekend en maakbaar.”

„Minder contactmomenten en dus minder beweging van mensen, zorgt voor minder besmettingen. Welk deel hiervan is moeilijk om te begrijpen?”, reageert een criticus. „Waarom kunnen mensen niet gewoon thuisblijven?”, vraagt een ander zich af. „Ga hier wandelen of iets leuks doen. Mensen moeten eens gaan leren om ook thuis te genieten van de kleine dingen.”

Ca. 84% van de respondenten heeft er begrip voor dat de meeste Europese wintersportlanden weer strenge maatregelen hebben ingevoerd, ondanks eerdere beloftes dat niet te doen. En 71% van de deelnemers stelt het onbegrijpelijk te vinden dat mensen nog vakanties plannen terwijl het aantal coronabesmettingen wereldwijd oploopt.

„De verspreiding is begonnen door reizen. Als je nu nog op vakantie gaat ben je egoïstisch bezig”, schrijft één van hen. „Er zijn nog veel te veel mensen die vinden dat ze recht op vakantie hebben”, vindt ook een ander. „Argumenten zoals ‘ik werk zo hard’ te over. Voor deze mensen geldt het motto: ikke en de rest kan stikken.”

„Alsof het leven draait om vakanties”, schampert een respondent. „Maar ja, voor de Nederlander is dat blijkbaar het enige waarvoor men leeft. Ik vind het een luxe probleem.”

Een meerderheid van de respondenten (65%) zegt bereid te zijn een eventuele geboekte vakantie te annuleren vanwege de huidige coronacijfers en de uitbraak van de nieuwe virusvariant omikron. „Als ik van tevoren geweten had wat nu de situatie is, had ik zeker geen wintersportvakantie geboekt”, reageert iemand. „Ik hoop dat onze vakantie geannuleerd wordt. Zo niet, dan overwegen we ook om niet te gaan. Er is zo geen lol meer aan.”

„Gisteren hebben we alles geannuleerd in verband met omikron”, deelt een ander. “We kunnen ons niet permitteren dat het land na de kerst op slot gaat en wij niet naar huis kunnen of de werkenden in quarantaine moeten vanwege een vakantie. Hoe jammer ook. Wij hopen op volgend jaar.” Een andere ervaringsdeskundige zei om een andere reden de skivakantie af: „De ziekenhuizen daar hebben het al druk genoeg, dan hoeven ze de wintersporter er niet nog bij. Wij hebben de wintersportvakantie geannuleerd.”

Toch vindt een op de vijf respondenten dat wintersporters gewoon hun latten of board onder moeten kunnen binden dit jaar. „Mensen in hardwerkende beroepen zoals de medische wereld, zijn aan vakantie toe. Zij moeten (indien gevaccineerd) naar de wintersport kunnen”, vindt een stellingdeelnemer. En een wintersporter meent: „Of je nu hier zit of op wintersport bent; als je je aan de regels houdt, dan is het oké.” Weer een ander ziet het probleem niet: „Bovenop een berg in de buitenlucht ben je veiliger dan hier in de supermarkt.”