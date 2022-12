Uitslag Stelling: ’Slechte timing vrieskou’

Schaatsen worden massaal geslepen en meerdere natuurijsbanen openden al hun deuren. Van de stellingdeelnemers staat echter slechts een tiende te popelen om het ijs op te gaan zodra het kan. Een liefhebber: „Ik hoop op een zeer lange schaatspret. Daarnaast vele toertochten en een Elfstedentocht. Van mij mag het tot eind februari duren!” Iemand anders verheugt zich vooral op de oud-Hollandse taferelen: „Heerlijk. Het levert prachtige plaatjes op, het heeft iets nostalgisch.”

We moeten ons volgens veel stemmers voorbereiden op een strenge winter. Een van hen voorspelt: „De vorige twee winters waren erg zacht, het is waarschijnlijk dat deze winter relatief streng zal zijn. Het is meestal zo dat een vorstperiode in december ook een vorstperiode in januari en februari aankondigt.”

Menig stemmer vindt het mooi om te ervaren hoe de natuur zijn eigen gang gaat: „Heel goed voor de natuur. En het bewijst ook dat het wel meevalt met de opwarming van de aarde.” Iemand anders voegt toe: „Net als het niet zou moeten gebeurt het toch! Al jaren zijn de winters hopeloos en nu vriest het eindelijk een beetje. Eigenlijk geweldig, maar met de huidige energieprijzen komt het niet echt goed uit. Stel je voor dat wij een winter krijgen als 1963!” Een deelnemer haalt herinneringen op uit die tijd en vindt dat we ons niet zo moeten aanstellen: „Als boerenzoon heb ik die winter van 1963 meegemaakt. Wij aten Brintapap en gingen op de fiets naar school, 13 kilometer heen en 13 kilometer terug. Zonder te zeuren en thuis volop meedoen op de boerderij, in de kou.”

Het merendeel van de stellingdeelnemers maakt zich echter wel veel zorgen over de koude dagen en met name over de energierekening. Bijna een kwart van de deelnemers geeft aan de verwarming uit te laten ondanks de dalende temperaturen. Sommige stemmers zeggen nu al met hun winterjas aan in huis te zitten. Een oudere respondent is helemaal klaar met het koude weer: „Voor ons ouderen is dit een verschrikking. Je durft de verwarming bijna niet aan te zetten vanwege de kosten en als je naar buiten gaat moet je extra opletten vanwege gladheid. Als er sneeuw komt wordt het helemaal afzien.” Anderen maken zich vooral veel zorgen over de problemen op het spoor en op de wegen. „Zal je zien dat Nederland straks weer plat ligt. Wegen staan vast, het ov rijdt niet, dan ben je op je koude huis aangewezen”.

Toch zijn er ook genoeg stemmers die zich maar al te goed aanpassen aan de vrieskou: „Gewoon extra vroeg je warme bed in. Overdag bepakt en veel naar buiten. Even opwarmen in de bieb en verder wandelen. Heel gezond!” Ondanks de zorgen van velen denkt ruim de helft dat ijs- en sneeuwpret een lichtpuntje kan bieden in moeilijke tijden. „Ik denk, dat het, net als twee jaar geleden met corona, iets positiefs kan zijn in barre tijden.” En: „IJs zorgt voor vrolijke mensen. Ik hoop voor de kinderen ook op veel sneeuwpret!” Ook deze respondent ziet de goede kant van de kou: „Hartstikke goed voor de weerstand! Met ijs en een zonnetje erbij ziet de wereld er een stuk vrolijker uit!”