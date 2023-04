Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Bestookt met vragen voor onzichtbare KLM

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Het overkomt me niet vaak dat ik me een woordvoerder voel, maar vorige week in Brussel was dat het geval. Werkelijk iedereen vroeg me tijdens de koffie, lunch en borrel op de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst van de Europese luchtvaartmaatschappijen wat er toch aan de hand was in Nederland met de luchtvaart. En hoe het zat met dat krimpverhaal van Schiphol en de rechtszaak.