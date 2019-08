Een aardige jongeman hees hem op de bank en waarschuwde de conducteur. Die bleef mijn man in de gaten houden en bij de overstap in Amersfoort stonden twee vrouwen van de NS klaar om hem te begeleiden naar de andere trein. Ook in Apeldoorn stonden weer twee dames klaar en bleven bij hem tot hij werd opgehaald door onze dochter. Buitengewoon vriendelijk van de spoorwegen Enorm veel dank!

A. Nieman, Apeldoorn