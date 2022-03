’Praat eerst met militaire deskundigen’

Beter gezegd; die bestaan al binnen de NAVO. En zonder Amerikaanse hulp kunnen de Europese landen niet eens geloofwaardig worden.

Doch als men meent dat gezamenlijke materieelverwerving efficiënter en goedkoper is, dan zou ook Clingendael beter moeten weten gezien de ervaringen tijdens de Koude oorlog. Om te beginnen moeten er dan gezamenlijke materieeleisen worden geformuleerd, die niet gericht zijn op de eigen wapenindustrie. Vervolgens moet worden besloten of landen hun wapenindustrie deels opdoeken voor specifiek materieel, bijv. onderzeeboten, of telkens gaan werken in coproductie met vele extra kosten, coördinatieprocedures, afstemming in nationale parlementen en financieringsproblemen.

Dan wel dat er één Europese materieelverwervingsorganisatie komt, die al die extra problemen mag oplossen. De Europese adviseurs doen er verstandig aan eerst met de militaire en civiele deskundigen te praten, die er nog zijn.

L.J.J. Dorrestijn